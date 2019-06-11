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رقم الخبر: 255253 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: عربيات  
الاتحاد الوطني الكوردستاني العراقي: مشاركتنا في تنصيب البارزاني لا تعني انتهاء الخلافات

الاتحاد الوطني الكوردستاني العراقي: مشاركتنا في تنصيب البارزاني لا تعني انتهاء الخلافات

اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني العراقي، امس الاثنين، استمرار الخلافات بشأن تشكيل حكومة الإقليم رغم مشاركته في مراسم اداء اليمن الدستوري لرئيس اقليم كوردستان العراق نيجرفان البارزاني، مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد جولات لانهاء الخلافات.
وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد اريز عبد الله في تصريح صحفي، ان "مشاركتنا في تنصيب رئيس اقليم كردستان جاءت بناءً على دعوة من قبل نيجرفان البارزاني للمجلس القيادي".
وأضاف، أن "الخلافات بشأن تشكيل الحكومة ومحافظة كركوك حول التفاهم على مرشح لمنصب وزير العدل الاتحادي مازالت قائمة لغاية الان رغم مشاركتنا في مراسم اداء اليمن الدستوري لرئيس اقليم كوردستان العراق نيجرفان البارزاني".
وأشار عبدالله، الى ان "الايام المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي من اجل حل الازمة والتفاهم على تشكيل حكومة الاقليم".
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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