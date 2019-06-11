أكد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي حنين القدو، امس الاثنين، على ضرورة الوقوف على حقيقة وطبيعة عمل القوات الاجنبية في العراق وعدد افرادها، واصفا وضع هذه القوات بالغامض، وداعيا الحكومة لاطلاع مجلس النواب على ما لديها من معلومات بشكل واضح وتفصيلي.

وقال القدو في تصريح صحفي، ان "هناك بعض القيادات السياسية في مجلس النواب والسلطة التنفيذية، اضافة الى قيادات اخرى من خارجهما لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة مايجعل مواقفهم غير واضحة تجاه قضية اخراج القوات الاجنبية من العراق"

واضاف، ان "تلك الاطراف تسعى قدر الامكان للتهرب من توجيه الاسئلة ومطالبة الحكومة من تقديم البيانات الواضحة عن عديد تلك القوات واسباب تواجدها وطبيعة عملها".

وأكد القدو، "اننا ليس لدينا اي معلومات دقيقة وحقيقية عن حجم ونوعية تلك القوات وعدد القواعد العسكرية لها خاصة بالمناطق الغربية واقليم كردستان"، لافتا الى ان "هناك وكما نعتقد ضعف بالتنسيق بين القوات الاجنبية والحكومة الاتحادية وهو ما نراه جليا من خلال الخروقات الامنية لتلك القوات واستهدافها للقوات الامنية العراقية في مناسبات عديدة".

وشدد القدو، على ان "وضع القوات الاجنبية ب‍العراق غامض وعلينا الوقوف على الحقيقة، وعلى الحكومة اطلاع مجلس النواب على مالديها من معلومات بشكل واضح وتفصيلي بغية خروج البرلمان بقرار مهني ومنسجم مع الواقع وبما يحفظ سيادة العراق وامنه واستقراره".