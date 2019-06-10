



وفي لقائه مديرة مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي (يونوسا) "السيدة سيمونيتا دي بيبو" بفيينا، اضاف دهقاني : نحن نولي اهمية بالغة الى نشاطات منظمة شؤون الفضاء الخارجي للامم المتحدة وايضا لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وانطلاقا من ذلك لدينا مشاركة فاعلة في اجتماعاتها".

واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على دور مكتب يونوسا الاممي الى جانب قرارات الدول في دعم وتوسيع مجالات التعاون الفضائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجال التبادل العلمي والفني وتناقل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدان.

وتابع، ان المتوقع من هذه المنظمة هو ان تعير اهمية خاصة الى حاجة الدول الناشئة في مجال الفضاء ولا سيما نظرا للحظر الامريكي الاحادي الجائر (ضدها).

كما اعلن دهقاني عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة الجولة الثانية من اعمال "الورشة المشتركة حول استخدام التقنيات الفضائية لاحتواء الكوارث الطبيعية" المرتقبة في عام 2020.

الى ذلك، قدمت السيدة دي بيبو شرحا حول اصلاح جدول اعمال مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي (يونوسا)؛ واصفة التعامل بين هذه المنظمة الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه بناء للغاية.

ورحبت المسؤولة الاممية باقتراح ايران لاستضافة الدورة الثانية من نشاطات الورشة المشتركة لاحتواء الكوارث الطبيعية؛ مؤكدة ان الدورة الاولى لهذه الورشة التي انعقدت في عام 2015 كانت ناجحة.



