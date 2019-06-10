  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255242 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 20:10 الاقسام: محليات  
ايران تؤكد على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

ايران تؤكد على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

اكد مساعد وزير الخارحية للشؤون القانونية والدولية "غلامحسين دهقاني" على ضرورة الاستخدام السلمي ومن دون تمييز للفضاء الخارجي.



وفي لقائه مديرة مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي (يونوسا) "السيدة سيمونيتا دي بيبو" بفيينا، اضاف دهقاني : نحن نولي اهمية بالغة الى نشاطات منظمة شؤون الفضاء الخارجي للامم المتحدة وايضا لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وانطلاقا من ذلك لدينا مشاركة فاعلة في اجتماعاتها".
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على دور مكتب يونوسا الاممي الى جانب قرارات الدول في دعم وتوسيع مجالات التعاون الفضائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجال التبادل العلمي والفني وتناقل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدان.
وتابع، ان المتوقع من هذه المنظمة هو ان تعير اهمية خاصة الى حاجة الدول الناشئة في مجال الفضاء ولا سيما نظرا للحظر الامريكي الاحادي الجائر (ضدها).
كما اعلن دهقاني عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة الجولة الثانية من اعمال "الورشة المشتركة حول استخدام التقنيات الفضائية لاحتواء الكوارث الطبيعية" المرتقبة في عام 2020.
الى ذلك، قدمت السيدة دي بيبو شرحا حول اصلاح جدول اعمال مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي (يونوسا)؛ واصفة التعامل بين هذه المنظمة الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه بناء للغاية.
ورحبت المسؤولة الاممية باقتراح ايران لاستضافة الدورة الثانية من نشاطات الورشة المشتركة لاحتواء الكوارث الطبيعية؛ مؤكدة ان الدورة الاولى لهذه الورشة التي انعقدت في عام 2015  كانت ناجحة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec