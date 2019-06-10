وافاد المواقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في ايران ان الرئيس روحاني كلف عبر قراره الرئاسي وزارة الاقتصاد والشؤون المالية بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل البرلمان بشان دعم الاستثمارات بين ايران ولوكسمبروغ.

واضاف المصدر نفسه، انه وفقا للمادة الحادية والعشرين بعد المئة من الدستور (الايراني)، فقد اوعز رئيس الجمهورية الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ "قانون الاتفاق حول دعم وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و دوقية لوكسمبورغ الكبرى".





