|رقم الخبر: 255241
|تاريخ النشر: حزيران 10, 2019
|الوقت: 20:09
|الاقسام: محليات
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روحاني يوعز بتنفيذ قانون دعم الاستثمارات بين ايران ولوكسمبورغ
اصدر رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني مرسوما رئاسيا ينص علی تنفيذ قانون تشجيع ودعم الاستثمارات المتبادلة بين ايران ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.
وافاد المواقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في ايران ان الرئيس روحاني كلف عبر قراره الرئاسي وزارة الاقتصاد والشؤون المالية بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل البرلمان بشان دعم الاستثمارات بين ايران ولوكسمبروغ.
واضاف المصدر نفسه، انه وفقا للمادة الحادية والعشرين بعد المئة من الدستور (الايراني)، فقد اوعز رئيس الجمهورية الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ "قانون الاتفاق حول دعم وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و دوقية لوكسمبورغ الكبرى".
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