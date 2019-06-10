

واشار رئيس السلطة القضائية اليوم الاثنين خلال اجتماع كبار مسؤولي جهاز القضاء في ايران، اشار الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، وخطبة عيد الفطر السعيد؛ مبينا ان النقطة الاساسية التي ركّز عليها سماحته في معرض الاشارة الى الصفات السامية لشخصية الامام الراحل (ره) هي ضرورة المقاومة والصمود في مواجعة التحديات والتحركات العدائية، وبما يشكل نموذجا مثاليا للشعب الايراني في ظل الظروف الراهنة.

وحول ستراتيجية الاعداء اليوم، اشار اية الله رئيسي الى محاولات نشر الفرقة وانقسام المواقف في مواجهة القضايا الرئيسية والسياسات الاساسية بما في ذلك القوة الدفاعية والصاروخية وتواجد ايران المقتدر في المنطقة، وافتعال الازمات داخل المجتمع وبالتزامن مع ذلك القرع طبول المفاوضات.

ودعا رئيس السلطة القضاية ابناء الشعب الايراني الى الحيطة والحذر من هذه المحاولات؛ وقال : نحمد الباري تعالى على نعمة التماسك و وحدة المواقف لدى مسؤولي البلاد فيما يخص السياسات العريضة وتاكيدهم على الصمود وعدم التفاوض (مع العدو).

وشدد على ان "مقاوتنا سترغم العدو على التراجع قطعا ونحن قادرون من خلال خطوات مناسبة ومتابعة القضايا الاساسية للبلاد ان نفوّت الفرصة على الاعداء في تحقيق ماربهم البغيضة".





