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رقم الخبر: 255239 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 20:06 الاقسام: محليات  
وزير خارجية ارمينيا يؤكد اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع ايران

وزير خارجية ارمينيا يؤكد اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع ايران

اكد وزير الخارجية الارميني زوهراب مناتساكانيان على اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع ايران وقال ان هذه العلاقات مهدت الارضية لتمدد الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الى غرب اسيا .


وشدد وزير الخارجية الارميني اليوم الاثنين على اهمية العلاقات السياسية والاقتصادية لبلاد مع ايران وتاثيرها على دول منطقة اوراسيا.
وقال زوهراب مناتساكانيان في كلمة امام برلمان بلاده حول العلاقات بين يريفان وطهران ان العلاقات الاقتصادية لارمينيا مع ايران مهدت الارضية لدخول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الى الشرق الاوسط وبالنتيجة الاتفاق بشكل مؤقت لايجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء في الاتحاد وايران .


 

 
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