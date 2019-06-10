وقال قشقاوي، في كلمته أمام ملتقى رؤساء الغرف التجارية الايرانية والبلدان الساحلية لبحر قزوين، إن معظم رؤساء وقادة البلدان المطلة على بحر قزوين يرحبون بتوطيد العلاقات مع ايران.

واضاف: إن طاقات تجارية وبنى تحتية مناسبة متوفرة في المحافظات الشمالية للبلاد لاسيما محافظة مازندران/ تطل على بحر قزوين في شمال ايران/.

وفي سياق متصل نوه الى وجود احتياجات جيدة للغاية في اسبانيا على صعيد توطيد العلاقات التجارية والرغبة في تنميتها مع ايران.





