|رقم الخبر: 255238
|تاريخ النشر: حزيران 10, 2019
|الوقت: 20:05
|الاقسام: اقتصاد
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دبلوماسي ايراني: مصادقة البرلمان على الخطوط العريضة للانضمام الى رابطة اوراسيا يوطد العلاقات التجارية
أشاد السفير الايراني في اسبانيا حسن قشقاوي بمصادقة مجلس الشورى الاسلامي على الخطوط العريضة لانضمام ايران الى رابطة اوراسيا وعدّه بانه يمهد لخفض الرسوم التجارية ويوطد العلاقات التجارية بين البلدان الاعضاء في الرابطة.
وقال قشقاوي، في كلمته أمام ملتقى رؤساء الغرف التجارية الايرانية والبلدان الساحلية لبحر قزوين، إن معظم رؤساء وقادة البلدان المطلة على بحر قزوين يرحبون بتوطيد العلاقات مع ايران.
واضاف: إن طاقات تجارية وبنى تحتية مناسبة متوفرة في المحافظات الشمالية للبلاد لاسيما محافظة مازندران/ تطل على بحر قزوين في شمال ايران/.
وفي سياق متصل نوه الى وجود احتياجات جيدة للغاية في اسبانيا على صعيد توطيد العلاقات التجارية والرغبة في تنميتها مع ايران.
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