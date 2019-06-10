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رقم الخبر: 255235 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 20:02 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يزور قرغيزيا وطاجيكستان

الرئيس روحاني يزور قرغيزيا وطاجيكستان

يعتزم الرئيس الايراني حسن روحاني زيارة قرغيزيا وطاجيكستان بهدف المشاركة في قمة الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي وسيكا.

واعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الاتصالات والاعلام برويز اسماعيلي ان الرئيس روحاني سيتوجه الخميس المقبل الى قرغيزيا تلبية لدعوة نظيره للمشاركة في اجتماع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي في بيشكك.
وقال اسماعيلي ان الرئيس روحاني والى جانب القاء كلمة امام الاجتماع سيجري لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين اجتماع منظمة شنغهاي.
واشار الى ان الرئيس روحاني ستوجه ايضا الى طاجيكستان ايضا المحطة الثانية من جولته الاقليمية وقال ان الرئيس روحاني وتزامنا مع اختتام قمة قادة منظمة شنغهاي سيغادر بيشكك متوجها الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة للمشاركة في قمة منظمة آسيا للتعاون وتدابير إجراءات الثق"سيكا".
ولفت الى ان الرئيس روحاني سيلتقى على هامش هذه القمة مع عدد من القادة المشاركين في قمة سيكا .
ويرافق الرئيس الايراني حسن روحاني في جولته الاقلمية التي تقوده الى قرغيزيا وطاجيكستان وفدا سياسيا رفيع المستوى .
 

 
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