كشفت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، النقاب عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 29 فلسطينياً، وأصابت 312 بجروح مختلفة، خلال شهر مايو المنصرم.

وأوضحت الدائرة - في تقريرها الشهري بعنوان: "شعب تحت الاحتلال"- أن من بين الـ29 شهيدا، 27 من قطاع غزة ارتقوا نتيجة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على المواطنين العزل والبنايات السكنية، بينهم مسعف، و4 سيدات، اثنتان منهن حوامل، و4 أطفال، فيما استشهد مواطنان في الضفة المحتلة، أعدمتهما قوات الاحتلال بدم بارد، بحجة محاولاتهما تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت في الفترة ذاتها نحو 312 مواطنا بجروح، نتيجة عدوانها على قطاع غزة، كذلك إثر الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح أثناء الاحتجاز والمواجهات، وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة ذاتها، ما قارب من 370 فلسطينياً، بينهم العديد من الأطفال، و4 سيدات، ومواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 30 معتقلا خلال النصف الثاني من شهر مايو المنصرم.

واشتكى أسرى سجن "ريمون" - بحسب التقرير- من تباطؤ سلطات الاحتلال في مكافحة الحشرات والزواحف السامة داخل أقسام السجن، ما تسبب في زيادة معاناة الأسرى الذين يعانون أصلا من الإهمال وانعدام النظافة والتهوية وانتشار الروائح الكريهة.

وفي السياق ذاته، أبعدت سلطات الاحتلال 16 مواطنا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، وأصدرت عددا من قرارات الحبس المنزلي بحق عشرات المواطنين المقدسيين، بينهم عدد من حراس المسجد الأقصى، وفرضت غرامات مالية كشروط لإطلاق سراحهم.

وحول سياسة هدم المنازل والاعتداء على الممتلكات، أشار التقرير إلى تعرض (800) وحدة سكنية ومنشأة بينها عشرات الورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية للدمار، خلال قصف وعدوان قوات الاحتلال الأخير على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال دمرت 100 وحدة سكنية ومنشأة بشكل كلي، و700 وحدة سكنية ومنشأة بشكل جزئي، بينها 13 مدرسة موزعة على أنحاء القطاع، إضافة لإصابة شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة.

فيما أجبرت قوات الاحتلال (15) عائلة على إخلاء مساكنهم في منطقة خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بحجة القيام بأعمال التدريب في المنطقة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الصحفي سامي العاصي من مدينة نابلس، واحتجزت الصحفيين: حازم ناصر، وشادي جرارعة، ورنين صوافطة، وشذا حماد، وهشام أبو شقرة، وخالد بدير، ومحمود فوزي، واستولت على هواتفهم ومركباتهم ومنعتهم من تغطية عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة الفوقا في الأغوار، وداهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي نواف العامر في قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس وفتشته وعبثت بمحتوياته.

إلى ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 12 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

يذكر أن قوات العدو تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

في ظل ذلك اشتكى الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع" وسجون الجنوب (نفحة النقب وإيشل) من الظروف المعيشية الصعبة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتزايد معدلات الرطوبة، والنقص في المراوح.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن "هؤلاء الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر الشديدة، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم في مختلف المعتقلات من قبل إدارة السجون، بمصادرة المراوح وعدم تركيب مكيفات".

وأشارت الهيئة إلى أن سجن النقب الصحراوي من أكثر السجون التي يعاني الأسرى فيه من موجة الحر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى معدلات كبيرة، واحتجازهم داخل خيام، كما يعاني أسرى "جلبوع" من ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف، والأقسام، بحكم الموقع الجغرافي للسجن.

وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تصادر في كثير من الأحيان أجهزة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.

من ناحيتها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال فترة عطلة عيد الفطر حتى فجر اليوم الأحد 37 مواطنًا من الضفة بينهم ثلاث فتيات.

وبيّن نادي الأسير أن غالبية حالات الاعتقال كانت في محافظة جنين، حيث وصل عددها (11) حالة اعتقال بينها فتاتان.وجرى اعتقال ستة مواطنين على الأقل من القدس بينهم فتاة، وتوزعت باقي الاعتقالات في باقي المحافظات كالآتي: خمسة معتقلين من قلقيلية، وخمسة آخرون من بيت لحم، وأربعة من رام الله، وثلاثة من طوباس، ومن الخليل جرى اعتقال لمواطنين أحدهما قاصر، ومواطن آخر اعتقل من طولكرم.

في غضون ذلك اقتحم 139 مستوطنا، المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة" الإثنين وسط حراسة مشددة، ومعززة من قبل عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قاموا بجولات "استفزازية " في المسجد، قبل الخروج من المسجد من جهة "باب السلسلة" .

وكان نحو 350 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأحد تزامنا مع دعوات لاستباحته أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل " لأنصارها بمناسبة "عيد البواكير" - نزول التوراة العبري.

*فلسطين تشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة لقضيتها

هذا وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالبيان الروسي الصيني المشترك الصادر في ختام المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينج، قبل أيام خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وثمن عباس موقف الدولتين في البيان الذى طالب بتفادي أي خطوات "تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقيم الرئيس الفلسطيني المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية عاليا، معتبرا أن "ذلك سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أي تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأسره".