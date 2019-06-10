حذر رئيس وفد صنعاء للمفاوضات محمد عبد السلام من تبعات استمرار الحصار على مطار العاصمة.

ولفت عبد السلام إلى أن مطارات دول التحالف السعودي في مرمى النيران، ملوحاً بإغلاقها أو إصابتها بشلل تام لفك الحصار عن مطار صنعاء.

من جانبه قال عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي إن هناك فرصة أمام السعودية والإمارات لمراجعة حساباتهما في حرب اليمن، مؤكداً أن الجيش واللجان لم يستخدموا كل قدراتهم وأنهم سيضربون أكثر في المستقبل القريب.

كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.

وأشار عضو السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن من أكثر الأشياء التي يعمل العدوان على استعطاف الناس وشيطنة الآخر هو الجانب المعيشي.. لافتا إلى أن العدوان هو من يحاصر وينهب الإيرادات ويطبع العملة ويرفض صرف الرواتب ويتلاعب بأسعار الريال.

وأضاف" أتحدى ‏الموافقة على الشفافية فيما ذكرناه للفترة كاملة لنضع الشعب بصورة ما يحدث من نهب وفساد لأي طرف من خلال لجنة من أكاديميي جامعتي صنعاء وعدن وخبراء يمنيين والشعب الحكم".

وأكد محمد علي الحوثي، أن الإيرادات التي تورد وتصرف بدورة مستندية مكتملة هي ما يتم تسليمه لمركزي صنعاء وفروعه، أما إيرادات الطرف الآخر فلا إيراد ولا دورة مستندية.

وقال" نحن مع توحيد جميع الإيرادات للجمهورية اليمنية وفق آلية مزمنة مقابل تحييد الاقتصاد ودفع المرتبات".

ولفت إلى أن هذه المرتبات هي مستحقات لموظفين الجمهورية اليمنية المعروفين في كشوفات الخدمة المدنية والبنك، ومن يقف ضدهم هو يقف ضد الوطن وليس ضد شخص أو مكون بعينه.

ميدانياً، أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية 4 صواريخ من طراز زلزال واحد على تجمعات لقوات التحالف في معسكر الصدرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك كسر الجيش واللجان الشعبية، مساء الأحد، زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي على صحراء البقع والأجاشر قبالة نجران، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد والآليات.

وأفاد مصدر عسكري المجاهدين كسروا زحفا واسعا للمرتزقة على صحراء الأجاشر من 3 مسارات استمر منذ منتصف الليل حتى الفجر بمشاركة الطيران الحربي، دون تحقيق أي تقدم.

وأكد المصدر تدمير 3 آليات وسقوط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى أثناء التصدي للزحف، كما تم تدمير آليتين محملتين بالمرتزقة بعبوة ناسفة ومصرع وجرح من عليها.

كما أفشل المجاهدون محاولة زحف لمرتزقة العدوان على أضيق ومحجوبة في البقع، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم في محافظتي الضالع والجوف، حيث طالت عمليات عسكرية العمق السعودي بنجران مساء الأحد وصبيحة الاثنين 10 يونيو.

وفي محافظة الجوف تمكنت وحدة الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات عسكرية ومصرع وجرح من عليها في منطقة أسطر بخب والشعف.

وبالانتقال إلى جبهة ما وراء الحدود حيث أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون.

بموازاة ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية ، مساء الأحد، عملية هجومية على موقع لمرتزقة الجيش السعودي في عسير، فيما قُتل وجرح مجموعة منهم في جيزان.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين هاجموا موقعا للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.

وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم قبالة جبل قيس ما أسفر عن مصرع وجرح المجموعة.