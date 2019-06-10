قال مسؤول محلي لرويترز الاثنين إن نحو 100 شخص قتلوا في هجوم ليلة الأحد على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط مالي.

وقُتل المئات منذ يناير كانون الثاني في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني. وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس آذار عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب أفريقيا.