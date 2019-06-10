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رقم الخبر: 255230 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 19:04 الاقسام: عربيات  
مقتل نحو 100 شخص في هجوم على قرية وسط مالي

مقتل نحو 100 شخص في هجوم على قرية وسط مالي

قال مسؤول محلي لرويترز الاثنين إن نحو 100 شخص قتلوا في هجوم ليلة الأحد على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط مالي.

وقُتل المئات منذ يناير كانون الثاني في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني. وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس آذار عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا في واحد من أكثر أحداث العنف دموية في التاريخ الحديث للبلد الواقع في غرب أفريقيا.

 

 
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مصدر الخبر: مالي ـ وكالات
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