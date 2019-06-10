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رقم الخبر: 255227 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 19:01 الاقسام: عربيات  
الفالح يعلن عن موعد زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية

الفالح يعلن عن موعد زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية

أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن السعودية تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2019، وتأمل أن تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الفالح خلال اجتماع اللجنة: "نتوقع أن تحصل علاقاتنا على قوة دفع أكبر عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية، الزيارة المقررة في أكتوبر من هذا العام".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، قد أعلن الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها، لكن لا توجد حتى الآن أية تواريخ.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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