نعى حزب الجماعة الإسلامية السنية في لبنان قياديّه قاسم جرار، الذي اغتيل على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة شبعا جنوبي البلاد.

وأكد الحزب الذي يعد الفرع المحلي لجماعة "الإخوان المسلمين" في بيان أصدره الاثنين، أن جرار مسؤول العلاقات العامة في حاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا، قد تعرض للاغتيال الأحد خلال قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في البلدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المهاجمين أطلقوا أربع رصاصات أصابت المغدور في البطن من سلاح حربي منتصف ليلة الأحد ثم فروا إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا على المكان وكثف دورياته في مسعى لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

ولم يعرف شيء عن دوافع الاغتيال لكن موقع "جنوبية" الإخباري لفت إلى أن جرار كان قد تلقى تهديدات مرارا.