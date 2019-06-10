زار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الاثنين، العاصمة الإيرانية طهران، حيث إلتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة روسيا اليوم ان مكتب الفياض ذكر في بيان له أن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: إن "الفياض بحث مع ظريف تطوير العلاقات بين العراق وإيران والأوضاع في المنطقة واستعرضا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز أزماتها".