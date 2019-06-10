ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن قالت السعودية إنه ينبغي على (أوبك) وروسيا تقييد الإمدادات عند المستويات الحالية، بينما سحبت واشنطن التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك لتزيح غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. غير أن المتعاملين قالوا إن المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتأثير على الطلب على الوقود مازالا يضغطان على المعنويات في سوق النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 61ر63 دولار للبرميل بحلول الساعة 45ر06 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 32 سنتاً أو 5ر0 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32ر54 دولار للبرميل بزيادة 33 سنتاً أو 6ر0 بالمئة.

وقال متعاملون: إن أسعار النفط زادت بعد تصريحات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، يوم الجمعة تفيد اقتراب المنظمة من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

هذا وتراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهراً بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 30ر05 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 9ر0 بالمئة إلى 08ر1328 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل/ نيسان 2018 عند 08ر1348 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحداً بالمئة إلى 20ر1332 دولار للأوقية.

وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقاً يوم الجمعة لتفادي حرب تجارية، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لجوء مثير للجدل وتنشر قوة أمنية لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى.

كما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق مع المكسيك في مواجهة انتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال يوم الأحد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسهم الآسيوية يوم أمس بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك في اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطي، وفي الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال في خفض أمريكي لأسعار الفائدة.

وسيتطلع المستثمرون حالياً لأي تطورات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي تسببت فيه طول مدة النزاع بين البلدين في كبح التفاؤل في الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3ر1 بالمئة إلى 79ر14 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 28ر806 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 55ر1353 دولار للأوقية.