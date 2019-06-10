أعلن المدير التنفيذي لشركة البتروكيماويات الوطنية عن تدشين 18 مشروعاً بتروكيماوياً حتى مارس/ آذار 2021 القادم، وذلك رغم الحظر الأميركي المفروض على هذه الصناعة.

وأوضح بهزاد محمدي، في كلمة له بمراسم توقيع اتفاقية بين منطقة (بارسيان) الاقتصادية الخاصة للطاقة مع منظمة (إيميدرو) لتطوير وتحديث الصناعات التعدينية الاثنين، بأن موضوع حظر صناعة البتروكيماويات الايرانية ليس جديداً، حيث إنها تواجهه منذ عام 2013؛ وتمكنت رغم ذلك من ايجاد ظروف ملائمة من حيث الإنتاج والمبيعات.

وأشار محمدي الى أنه حتى عام 2020 سيتم افتتاح 3 مشاريع بتروكيماوية وهي مشروعا إنتاج الميثانول في بوشهر ومجمع كاوه (جنوب) ومشروع إنتاج الأوليفين في ايلام (غرب)، حيث انه وبتدشينها ستعزز طاقة إنتاج الصناعة البتروكيماوية بـ5 ملايين طن؛ مبيناً أن 15 مشروعاً ستفتتح في العام الذي يليه.

وحول إبرام الإتفاقية، أكد محمدي ان المرحلة الأولى من المشروع التنموي الشامل حول منطقة بارسيان، تضم 14 مشروعاً بتروكيماوياً ضخماً ما يعادل 15 مليون طن من المنتجات القابلة للبيع بحجم استثمارات تلامس 20 مليار دولار.