أعلن مدير شركة الغلال والخدمات التجارية في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد) عن بلوغ مشتريات القمح المحلي بالمحافظة 29ر1 مليون طن قمح حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).

وأوضح خدارحم أميري، في تصريح له أمس الاثنين، بأن المشتريات تمت عبر شركة الغلال ومصانع الصحين وصوامع قطاع الخاص ومنظمة التعاون القروي. وأشار الى أنه تم دفع 98 بالمئة من مستحقات المزارعين.

يذكر أن محافظة خوزستان تعرضت لسيول جارفة في مارس/ آذار الماضي، ما حد من حجم إنتاج القمح فيها.