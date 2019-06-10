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رقم الخبر: 255218 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: اقتصاد  
خط إعتماد صيني لتنفیذ مشروع قطار طهران-اصفهان السريع

خط إعتماد صيني لتنفیذ مشروع قطار طهران-اصفهان السريع

أعلن مساعد مديرعام شركة سكك الحديد الايرانية عن تفعيل خط اعتماد (L.C) صيني لتنفيذ مشروع القطار السريع بين طهران وقم واصفهان.

وأوضح نورالله بيرانوند، في مؤتمر صحافي الاثنين، ان خط الاعتماد الصيني يبلغ 6ر13 مليار يوان (اليوان يساوي 06ر6 ألف ريال).

وأشار بيرانوند الى أن الصين فعلت الاعتماد حالياً وهو مفتوح عند أحد البنوك؛ مبيناً بأنه سيتم تسديد مدفوعات الشركة المتعهدة للمشروع إزاء تقدمها في العمليات الإنشائية.

 

 
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