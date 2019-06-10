أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، إن إزدهار الإنتاج يتطلب الإهتمام بالصادرات غير النفطية، وصناعة البناء، والمجالات الصناعية بما في ذلك البتروكيمياويات، وإنتاج السيارات، وعربات القطارات وتعزيز قطاع النقل.

وأضاف جهانغيري، في تصريح للمراسلين اليوم الإثنين على هامش زيارته التفقدية لشركة (طهران) لتصنيع عربات القطارات في مدينة شهرري (جنوبي طهران)، أضاف: ان ظروف الحظر الجائر الراهن تتطلب إيلاء مزيد من الإهتمام الى تحقيق الإكتفاء الذاتي والإعتماد على الإنتاج المحلي. وصرح: ان تذبذبات سوق العملة الصعبة وأنواع الحظر الجائر المفروض على إيران، أدى الى قطع خط تمويل صناعة عربات القطارات؛ مما أدى إلى الإخلال بهذه الصناعة.

وذكر في الختام: انه من الضروري أن تتخذ وزارة الصناعة والتعدين والتجارة والنظام المصرفي في البلاد، آلية خاصة للحد من التبعات السلبية للحظر على قطاع الصناعة بما في ذلك تصنيع عربات القطارات.