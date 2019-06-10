الشرطة السويدية تطلق النار على رجل بوسط مالمو

قالت جهات إنفاذ القانون في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص يوم الاثنين رجلا في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى سلوكا ينطوي على تهديد.

وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار. وقالت الشرطة في بيان إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ. واستدعت الشرطة فريقا للكشف عن المفرقعات لتمشيط الموقع.