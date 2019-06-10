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رقم الخبر: 255215 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: رياضة  
جريزمان مفتاح انتقال مبابي لريال مدريد

جريزمان مفتاح انتقال مبابي لريال مدريد

ما زالت الصحف الإسبانية وتحديداً المقربة من ريال مدريد متفائلة بإمكانية تعاقد النادي الملكي مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية رغم العقبات العديدة التي تقف عائقاً أمام إتمام الصفقة.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً صباح اليوم الاثنين توضح من خلاله كيف يمكن أن يؤثر مستقبل أنتوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد على صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد.
واستدلت الصحيفة المدريدية بمنافستها صحيفة سبورت الكاتالونية التي ادعت يوم أمس أن جريزمان يتواصل مع إدارة سان جيرمان للانتقال إلى صفوف الفريق في حال فشلت مفاوضاته مع برشلونة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا الخبر يمكن النظر إليه من زاوية أخرى، وهي أنه في حال انتقل جريزمان إلى النادي الباريسي بالفعل، فإن ذلك سوف يسهل مهمة ريال مدريد بالحصول على خدمات مبابي، لأن الفريق سوف يملك مهاجماً بمواصفات عالية حينها ويحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، مما يجعل مسألة التخلي عن صاحب 20 عام من قبل إدارة باريس ممكنة.
وكان مبابي قد ألمح قبل بضعة أسابيع إلى إمكانية مغادرته سان جيرمان، وهو ما تزامن مع تصريحات مدربه السابق أوناي إيمري الذي اعترف أن هداف الدوري الفرنسي كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد لكنه أقنعه بالقدوم إلى ملعب حديقة الامراء عندما كان مدرباً للفريق.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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