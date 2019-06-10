  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255212 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: دوليات  
روسيا تردّ على استفزازات الناتو بنشر طائرات الرصد والإنذار "اي 50"

روسيا تردّ على استفزازات الناتو بنشر طائرات الرصد والإنذار "اي 50"

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أسترافييف،الاثنين، أن طائرات الرصد الراداري بعيدة المدى "أي – 50" التابعة للقوات الجوية الروسية ستُنقل إلى منطقة "كوبان" لمراقبة الوضع الجوي فوق البحر الأسود .

وقال أسترافييف ، في تصريح صحفي أمس الاثنين:" إن هذه الطائرات اتجهت إلى أحد المطارات المتمركزة في إقليم كراسنودار ، وبعد إعادة تزويدها بالوقود بدأت في أداء مهام الرصد الراداري في المجال الجوي في المنطقة الحدودية لروسيا فوق ساحل البحر الأسود من شبه جزيرة القرم وكوبان".

وأضاف :" أن السيطرة على الوضع عن طريق الرصد والكشف بعيد المدى سيحول دون وقوع حوادث محتملة لسفن وطائرات مدنيه قد تقع بطريق الخطأ في منطقه مناورات حلف "الناتو".وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أن توفير نظام الدعم والمراقبة لطائرات الرصد الراداري "أي – 50" التابع للقوات الجوية الروسية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يتم عن طريق مقاتلات "سوخوي- 27 إس إم 3" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية. يُذكر أن طلعات القوات الجوية الروسية تنفذ على خلفية مناورات "الناتو" الواسعة النطاق، التي تجري على أراضي عدد من دول البحر الأسود في أوروبا الشرقية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1519 sec