استهزأ الديمقراطيون الأمريكيون بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس دونالد ترامب مع المكسيك لكبح الهجرة غير الشرعية، ونددوا بحروبه التجارية "الدائمة" ضد الحلفاء.

وأعلن السيناتور برني ساندرز، المرشح في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية الهادفة لاختيار مرشح واحد عن الحزب للاستحقاق الرئاسي عام 2020، أن "العالم سئم، وأنا سئمت من هذا الرئيس الذي لا يكف عن إعلان حروب، حروب كلامية لجيراننا، سواء المكسيك أو كندا".

وأضاف عبر شبكة "سي إن إن": "نحن نحتاج إلى علاقة جيدة مع المكسيك. هم حلفاؤنا، مثل كندا. ينبغي ألا نكون في مواجهة دائمة معهم".

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي السبت إن "التهديدات ونوبات الغضب" ليست "وسيلة للتفاوض حول سياسة خارجية".

كما أشار المرشح الديمقراطي الآخر للانتخابات الرئاسية، بيتو أورورك، عبر قناة "اي بي سي"، إلى أنه "في الولايات المتحدة، ثمة ستة ملايين وظيفة ترتبط بالتبادلات الأمريكية الصينية". وقال إن "المزارعين يواجهون بالفعل مأزقا بسبب الحرب التجارية التي أثارها هذا الرئيس مع الصين".

وكرر برني ساندرز وبيتو أورورك الحجة القائلة، إن دونالد ترامب لم يحصل في الواقع على أي جديد من المكسيك، حيث قال ساندرز، إن الجهود التي وعدت المكسيك القيام بها هي نفسها "التي وافقت على فعلها قبل عدة أشهر"، وهو تقييم عرضته صحيفة "نيويورك تايمز" أيضا في تقرير لها.

ورد دونالد ترامب عبر "تويتر" بأن ذلك "خطأ"، وأكد أن تهديداته سمحت بترجمة التزامات مكسيكية سابقة. مضيفا أن ثمة تدابير إضافية في الاتفاق، ولكن سيعلن عنها "في الوقت المناسب".