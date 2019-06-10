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رقم الخبر: 255209 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: رياضة  
غرب آسيا آخر محطات إعداد العراق لتصفيات المونديال
المقامة في مدينتي كربلاء واربيل

غرب آسيا آخر محطات إعداد العراق لتصفيات المونديال

حدد اتحاد غرب آسيا، يوم 10 أغسطس/ أب المقبل، موعدا لانطلاق بطولة غرب آسيا والتي ستحتضنها مدينتي كربلاء وآربيل العراقيتين بمشاركة 8 منتخبات هي الكويت والأردن والبحرين ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن بالإضافة إلى العراق المضيف.

ورغم تحديد موعد انطلاق البطولة، إلا أن تاريخ قرعة المباريات لم يحدد لغاية الآن، حيث سيتم تحديده في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، في تصريحات خاصة ل: "المدرب السلوفيني كاتانيتش سيعول على مباريات غرب آسيا لتكون محطة إعداد مهمة للفريق قبل الشروع في تصفيات كأس العالم 2022".
وبين أن مباريات غرب آسيا ستكون خارج أيام الفيفا وبالتالي قد لا يلتحق عدد من اللاعبين المحترفين بالفريق، وستكون الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين المحليين والشباب الذين قد تتم دعوتهم للبطولة.
وأشار إلى أن بطولة غرب آسيا هي المحطة الأخيرة للمدرب للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب التي سيدخل بها تصفيات كأس العالم، وبالتالي ستكون فرصة للجميع لإثبات الذات.
يشار إلى أن المنتخب العراقي خاض مباراة تجريبية أمام تونس مؤخرا وخسرها بهدفين دون رد.

 
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