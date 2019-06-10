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رقم الخبر: 255206 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تطوير إنتاج الأدوية الحيوية ذات التراكيب الجديدة في ايران

تطوير إنتاج الأدوية الحيوية ذات التراكيب الجديدة في ايران

قال أمين لجنة تطوير التقنيات الحيوية في القسم العلمي والتكنولوجي في الرئاسة الايرانية مصطفى قانعي إن إحدى أهم أولويات اللجنة في العام الجاري مشاركة القطاع الصناعي والشركات الكبرى في انتاج الادوية الحيوية ذات التراكيب الجديدة.

واضاف قانعي، إن مشاركة القطاع الصناعي في انتاج الادوية الحيوية ذات التراكيب الجديدة والذي يثمر عن ازدهار صناعة هذا النوع من الادوية مايؤدي الى زيادة عوائد البلاد في هذا القطاع.

وتابع: إن الكثير من المرضى في البلاد بحاجة مستمرة الى الاستفادة من الادوية الحيوية ذات التراكيب الجديدة لذلك ينبغي البحث عن طرق تنمية وازدهار هذا النوع من الادوية في البلاد.

ونوه الى إن الاسلوب الامثل لتطوير هذا القطاع الانتاجي مشاركة الشركات الصناعية الكبرى في هذا القطاع ذات الارباح الهائلة حيث إن القسم العلمي والتقني في مكتب رئاسة الجمهورية على استعداد لاحالة انتاج الادوية البايوتكنولوجية الى الشركات الكبرى في البلاد.

 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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