وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الاثنين، ان تسليم هذا الجاسوس الاميركي –اللبناني يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم تجر في هذا السياق اي مفاوضات في اي مستوى مع اي شخص او حكومة وان هذا الامر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان نزار زكا كان قد اعتقل عام 2015 من قبل استخبارات الحرس الثوري.