  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255205 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: سياسة  
مصدر مطلع: الافراج عن نزار زكا في غضون ساعات

مصدر مطلع: الافراج عن نزار زكا في غضون ساعات

اعلن مصدر مطلع بانه سيتم في غضون ساعات الافراج عن الجاسوس الاميركي -اللبناني نزار زكا وتسليمه الى حزب الله لبنان.

وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الاثنين، ان تسليم هذا الجاسوس الاميركي –اللبناني يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم تجر في هذا السياق اي مفاوضات في اي مستوى مع اي شخص او حكومة وان هذا الامر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان نزار زكا كان قد اعتقل عام 2015 من قبل استخبارات الحرس الثوري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالة انباء "فارس"
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/6031 sec