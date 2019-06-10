وقال ستاري، في تصريح أدلى به خلال اجتماع صحفي على هامش اجتماع أول رابطة للابداع في آسيا واوقيانيا، إن هذا الحدث يقام سنويا في مجال الابداع العلمي وقد اكتسب ثقلا أكبر في ايران خلال العام الجاري.

واضاف: سيشارك خلال اجتماع العام الجاري 50 بلدا بينهم على مستوى وزارة التعليم العالي فضلا عن مساعدي منظمة الامم المتحدة كما إن القسم العلمي التابع لرئاسة الجمهورية الايرانية ترأس اجتماع تايلندا في العام الماضي.

ونوه الى تأسيس شبكة للشركات الناشئة في ايران - اوقيانيا برعاية ايرانية حيث لديها العدد الاكبر منها على صعيد المنطقة كما تم تنظيم برامج جيدة في هذا المجال.