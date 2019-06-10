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رقم الخبر: 255197 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
انطلاق معرض إينوتكس للتكنولوجيا في طهران

انطلاق معرض إينوتكس للتكنولوجيا في طهران

بدأت أعمال معرض إينوتكس للتكنولوجيا في نسخته الثامنة يوم الأحد في طهران وفق شعار (الجمع بين الإبداعات والتقنية تحت ىسقف واحد). ويهدف المعرض الى تعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات الناشئة والتقنية في ايران.

ويقدم المعرض إنجازات إبداعية مصنعة محلياً مثل محرك معالجة النطق واللغة والعوازل المضادة للماء والبقع في معدات البناء ومنظومة رادشيد للرصد والرقابة والمجهر الالكتروني النافذ ومنظومة تسجيل الحركات الافتراضية للجسم والعداد الذكي للكهرباء في القطاع الصناعي وغيرها. ويشار إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا للشركات المعرفية بهدف استعراض طاقاتها ودعمها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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