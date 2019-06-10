انطلاق معرض إينوتكس للتكنولوجيا في طهران بدأت أعمال معرض إينوتكس للتكنولوجيا في نسخته الثامنة يوم الأحد في طهران وفق شعار (الجمع بين الإبداعات والتقنية تحت ىسقف واحد). ويهدف المعرض الى تعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات الناشئة والتقنية في ايران.