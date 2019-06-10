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رقم الخبر: 255193 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: منوعات  
حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث

زاد الاهتمام الفترة الماضية بالحد من تلوث المحيطات والمسطحات المائية بشكل كبير، فظهرت فئات تنادي بالتدخل الحاسم لحماية المياه الدولية، والحد من تلوثها، وتشديد العقوبات على إلقاء النفايات، للمحافظة على حياة الكائنات البحرية، إذ أن تلوث المحيطات، يؤثر على الحياة في المياه.

المشهد الذي أصبح متكررا، يتمثل في وجود صور لأسماك وكائنات بحرية، مقيدة بنفايات بشرية، تم إلقاؤها في المياه دون رادع، وتعيق الأسماك والكائنات التي تقطن في البحر عن العيش في سلام.

التركيز على خطورة البلاستيك على الحياة البحرية، أصبح رمزا للكثير من الحملات التي تطالب بحماية المحيطات من الخطر القادم، بسبب زياردة البلاستيك، وتهديدها لحياة الكائنات البحرية، ومدى خطورة هذا على كوكب الأرض.

(حوت من الزجاجات البلاستيكية)، كان طريقة الهولنديين للتهديد بخطورة الأزمة الخاصة بالبلاستيك، إذ جمعوا الزجاجات البلاستيكية من القنوات المائية وكونوا منها حوتا، لإيصال رسالة لمدى خطورة البلاستيك على الحياة البحرية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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