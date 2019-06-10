  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255191 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: منوعات  
أكياس الملاكمة تغزو شوارع نيويورك

أكياس الملاكمة تغزو شوارع نيويورك

استيقظ مواطنو مدينة نيويورك على وجود أكياس ملاكمة صفراء في الشوارع، بينما لم يعرف الكثيرون السبب وراء ذلك.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن أكياس الملاكمة المثبتة على أعمدة الإنارة في الشوارع بمدينة نيويورك تعود إلى كونها جزءا من حدث  NYCX DESIGN، مؤتمر المصممين المدينة والذي سيقام من الفترة 15 إلى 21 مايو المقبل، والذي يجذب مئات الآلاف من المصممين من جميع أنحاء العالم.

ويأتى وجود أكياس الملاكمة في الشوارع، مثل دعوة للمواطنين في مدينة نيويورك في إفراغ غضبهم وإحباطهم، خلال السير في شوارع المدينة المزدحمة.

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورهم الخاصة لدى استخدام أكياس اللكم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3174 sec