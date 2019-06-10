استيقظ مواطنو مدينة نيويورك على وجود أكياس ملاكمة صفراء في الشوارع، بينما لم يعرف الكثيرون السبب وراء ذلك.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن أكياس الملاكمة المثبتة على أعمدة الإنارة في الشوارع بمدينة نيويورك تعود إلى كونها جزءا من حدث NYCX DESIGN، مؤتمر المصممين المدينة والذي سيقام من الفترة 15 إلى 21 مايو المقبل، والذي يجذب مئات الآلاف من المصممين من جميع أنحاء العالم.

ويأتى وجود أكياس الملاكمة في الشوارع، مثل دعوة للمواطنين في مدينة نيويورك في إفراغ غضبهم وإحباطهم، خلال السير في شوارع المدينة المزدحمة.

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورهم الخاصة لدى استخدام أكياس اللكم.