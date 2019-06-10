|رقم الخبر: 255186
|تاريخ النشر: حزيران 10, 2019
|الوقت: 14:59
|الاقسام: ثقافة وفن
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ثلاثة أفلام إيرانية تقتنص خمس جوائز من فرنسا وروسيا
أهدى مهرجان « Global Short Film Awards Cannes» الفرنسي أربع من جوائزه لفيلمين إيرانيين قصيرين.
حيث أهدى المهرجان جائزة أفضل فيلم وأفضل دراما للفيلم القصير «أنقذني» (نجاتم بده) للمخرج «محسن نبوي»، كما حصلت الفنانة «سيما بابائي» على جائزة أفضل ممثلة لنفس الفيلم.
كذلك اقتنص المخرج «جواد دارائي» جائزة أفضل مخرج عن فيلمه «الحد».
وتقام هذه الفعالية في مديني كن الفرنسية ونيويورك الأمريكية في شهر مايو من كل عام.
كذلك حصل فيلم «ضوء ظلّ الحياة» (نور سايه زندكي) للمخرج «شهريار بورسيديان» على الديبلوم الفخري لأفضل إبداع من الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان «Zolotoy Vityaz» السينمائي في روسيا.
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