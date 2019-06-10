صنفت جريدة «الغارديان» البريطانية آخر افلام المخرج الايراني القدير اصغر فرهادي «الكل يعلم» (همه مي دانند) ضمن قائمة افضل الافلام المعروضة من بداية عام 2019 حتى الآن في بريطانيا.

وبلغت ايرادات الفيلم الذي انطلقت عروضه مؤخرا في بريطانيا، 18 مليون دولار من خلال عروضه عالميا.

«الكل يعلم» (همه مي دانند) يصور قصة تحصل فيها احداث لفتاة تدعى «كارولينا» تذهب لزيارة أقاربها في القرية التي ولدت فيها في إسبانيا، لكن احداثاً تقع هناك فتتخذ أحداث القصة مسارات اخرى.

والفيلم من تمثيل الفنانين: بينيلوبي كروز، خافيير باردم، ريكاردو دارين، (من فرنسا)، ومن إسبانيا إدواردو فرنانديز، باربرا ليني، إلويدا مينغس، إنماكا كيستا، روجر كاسامايور، رامون باريو، كارلا كامبيرا .

يذكر ان هذا هو الفيلم الثاني الذي يخرجه اصغر فرهادي ويشارك فيه ممثلون أجانب وقد صورت مشاهده في مدينة مدريد الإسبانية وانتهى تصويره في أواخر نوفمبر 2017.