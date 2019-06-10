ستشهد مجموعة صالات «الفن والتجربة» للعرض السينمائي في إيران في 22 يونيو الحالي عرض فيلم وثائقي «مع الريح» والذي يتطرق إلى المخرج الإيراني الراحل عباس كيارستمي.

والفيلم من إخراج مهدي شادي زاده وإنتاج علي رضا شادي زاده ويتطرق إلى الأوجه المتعددة لحياة وسيرة المخرج الإيراني الراحل عباس كيارستمي الفنية.

والفيلم طوى مؤخرا مراحله الفنية وهو من إنتاجات عام 2018، حيث سيبدأ عرضه في مجموعة صالات «الفن والتجربة» منذ 22 يونيو الحالي تزامنا مع ذكرى مولد الراحل كيارستمي.

ويتحدث في الفيلم فنانون كبار أمثال آيدين آغداشلو، وجواد مجابي، وليلي كلستان، وكيانوش عياري، ومريم زندي وآخرون.

وسبق لمهدي شادي زاده إنتاج فيلم «دجاوو»، كما كانت له تجربة إخراج وإنتاج أفلام قصيرة ووثائقية أمثال «الغرفة» و«المشهد الأول» و«الدرجة الخامسة».