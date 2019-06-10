انتهى الاسبوع الثاني من الدوري العالمي للكرة الطائرة وايران تحتل المركز الثاني بالبطولة لحد الان، ويمر المنتخب الايراني بالكرة الطائرة في احسن احواله، حيث فاز في خمس مباريات من مبارياته الست التي لعبها الى الان هذا العام.

لم يخسر المنتخب الايراني في الاسبوع الاول وانهى مبارياته حاصداً النقاط التسعة الكاملة، واصطدم في بداية الاسبوع الثاني بالمنتخب البرازيلي الذي لم يخسر في مبارياتها الست، وهو الفريق الوحيد – من الفرق الـ16 - الذي حافظ على سجله بدون خسارة.

وشهد الاسبوع الثاني في يومه الثالث ايضاً الخسارة الاولى لمنتخب فرنسا امام المنتخب البلغاري بنتيجة 3 – 2، وبذلك يتعادل المنتخب الفرنسي مع الايراني بعدد النقاط، وهما يتفوقان على المنتخب البرازيلي بالنقاط ولكن الاخير لعدم احتواء سجله على خسارة يتصدر ترتيب الفرق.

هذا وكانت نتائج اليوم الاخير للاسبوع الثاني كالتالي:

الارجنتين 2 – البرازيل 3

بلغاريا 3 – فرنسا 2

اليابان صفر – ايران 3

البرتغال 1 – امريكا 3

الصين 1 – بولندا 3

روسيا 3 – ايطاليا صفر

وفي حال استمرار المنتخب الايراني بهذا الاداء الرائع والرجولي فانه سيقفز الى مواقع متقدمة جداً في عالم الكرة الطائرة، هذا اذا ما علمنا ان المنتخب الايراني سيخوض مباريات الاسبوع الثالث والرابع في داخل الاراضي الايرانية، حيث ستكون مباريات الاسبوع الثالث في اروميه والاسبوع الرابع في اردبيل.

وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثالث الذي ستجرى في ايران بمدينة اروميه:

الجمعة: 14/6

ايران – كندا 18:30

السبت: 15/6

ايران – بولندا 18:30

الاحد: 16/6

ايران – روسيا 18:30

أما الاسبوع الرابع والذي ستجرى منافساته في اردبيل فهو كالاتي:

الجمعة: 21/6

ايران – البرتغال 18:30

السبت: 22/6

ايران – استراليا 18:30

الاحد: 23/6

ايران – فرنسا 18:30

وسيخوض المنتخب الايراني مبارياته في الاسبوع الخامس والاخير في بلغاريا، وهي كالاتي:

الجمعة: 28/6

ايران – صربيا 18:30

السبت: 29/6

ايران – بلغاريا 22:10

الاحد: 18:30

ايران – امريكا 18:30

وفيما يلي ترتيب المنتخبات الـ16 بعد انتهاء الاسبوع الثاني:

1- البرازيل 15 نقطة بدون خسارة.

2- ايران 16 نقطة – خسارة واحدة.

3- فرنسا 16 نقطة – خسارة واحدة.

4 - روسيا 14 نقطة – خسارة واحدة.

5 - ايطاليا 12 نقطة – خسارتان.

6 -كندا 12 نقطة – خسارتان.

7 - بولندا 11 نقطة – خسارتان.

8- الارجنتين 7 نقاط – اربع خسارات.

9 - امريكا 7 نقاط – اربع خسارات.

10 - صربيا 6 نقاط – اربع خسارات.

11 - اليابان 6 نقاط – اربع خسارات.

- بلغاريا 5 نقاط – اربع خسارات .

13- المانيا 5 نقاط – اربع خسارات.

14 - استراليا 5 نقاط – خمس خسارات.

15 - الصين 4 نقاط – خمس خسارات.

16 - البرتغال 3 نقاط – خمس خسارات.