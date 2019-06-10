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رقم الخبر: 255180 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة مراسم تكريمية للفنان الراحل جمشيد مشايخي

إقامة مراسم تكريمية للفنان الراحل جمشيد مشايخي

تقام في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع القادم مراسم لتكريم الممثل الإيراني الراحل جمشيد مشايخي.

وأكدت العلاقات العامة بأكاديمية الفن في إيران إقامة مراسم لتكريم الممثل الإيراني المخضرم جمشيد مشايخي وذلك مساء الأثنين القادم 17 يونيو الجاري.

وتأتي المراسم في إطار مجموعة برامج "حكاية عن حياة أستاذ" التي تقيمها أكاديمية الفن الإيرانية.

وسيشارك عدد من كبار الفنانين بلكلمات لهم في المراسم، كما سوف يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان جمشيد مشايخي.

وتقام المراسم بالتعاون مع مؤسسة رودكي وبيت السينما ومؤسسة فارابي السينمائية ومنظمة هندسة المدينة في بلدية طهران ومتحف السينما ومؤسسة نياوران للإبداع الفني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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