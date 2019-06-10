|رقم الخبر: 255177
|تاريخ النشر: حزيران 10, 2019
|الوقت: 14:43
|الاقسام: رياضة
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بطولة آسيا واقيانوسيا 2019 تايلند ..
المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) يبدأ مشواره بالفوز على (كامبوج)
ابتدأ المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) مشواره في بطولة آسيا – اقيانوسيا 2019 المقامة في تايلند ابتدأ بقوة وحسم مباراته الاولى بالفوز على (كامبوج) بثلاثية نظيفة.
حيث كانت نتائج الاشواط الثلاثة كالتالي: (25 – 15، 25 – 13، 25 – 6)، على ان يخوض المنتخب الايراني – وكل المنتخبات المشاركة – المباراة الثانية في نفس اليوم، على ان تكون الراحة بين مباراة واخرى خمس ساعات فقط.
وتستمر هذه المباريات التي بدأت الاثنين 10/6 الجاري لمدة ستة ايام، ويشارك في هذه البطولة منتخبات (ايران – تايلند - الصين – اليابان – كازاخستان – كوريا الجنوبية وكامبوج).
والمنتخب الايراني كان قد ترشح مسبقاً لبارا اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه ببطولة العالم 2018 التي جرت في هولندا.
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