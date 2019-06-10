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رقم الخبر: 255177 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) يبدأ مشواره بالفوز على (كامبوج)
بطولة آسيا واقيانوسيا 2019 تايلند ..

المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) يبدأ مشواره بالفوز على (كامبوج)

ابتدأ المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) مشواره في بطولة آسيا – اقيانوسيا 2019 المقامة في تايلند ابتدأ بقوة وحسم مباراته الاولى بالفوز على (كامبوج) بثلاثية نظيفة.

حيث كانت نتائج الاشواط الثلاثة كالتالي: (25 – 15، 25 – 13، 25 – 6)، على ان يخوض المنتخب الايراني – وكل المنتخبات المشاركة – المباراة الثانية في نفس اليوم، على ان تكون الراحة بين مباراة واخرى خمس ساعات فقط.

وتستمر هذه المباريات التي بدأت الاثنين 10/6 الجاري لمدة ستة ايام، ويشارك في هذه البطولة منتخبات (ايران – تايلند - الصين – اليابان – كازاخستان – كوريا الجنوبية وكامبوج).

والمنتخب الايراني كان قد ترشح مسبقاً لبارا اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه ببطولة العالم 2018 التي جرت في هولندا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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