ابتدأ المنتخب الايراني للكرة الطائرة (جلوس) مشواره في بطولة آسيا – اقيانوسيا 2019 المقامة في تايلند ابتدأ بقوة وحسم مباراته الاولى بالفوز على (كامبوج) بثلاثية نظيفة.

حيث كانت نتائج الاشواط الثلاثة كالتالي: (25 – 15، 25 – 13، 25 – 6)، على ان يخوض المنتخب الايراني – وكل المنتخبات المشاركة – المباراة الثانية في نفس اليوم، على ان تكون الراحة بين مباراة واخرى خمس ساعات فقط.

وتستمر هذه المباريات التي بدأت الاثنين 10/6 الجاري لمدة ستة ايام، ويشارك في هذه البطولة منتخبات (ايران – تايلند - الصين – اليابان – كازاخستان – كوريا الجنوبية وكامبوج).

والمنتخب الايراني كان قد ترشح مسبقاً لبارا اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه ببطولة العالم 2018 التي جرت في هولندا.