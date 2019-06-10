تستضيف دولة البرازيل، منافسات بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف، في الفترة بين 14 يونيو الجاري، وحتى 7 يوليو المقبل.

ويسعى منتخب أوروجواي لتحقيق لقبه الـ16 في البطولة هذا العام، حيث يُعد المنتخب الأكثر تتويجا منذ انطلاق البطولة عام 1916، ويملك في جعبته 15 لقبا حتى الآن.

ويقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة برفقة إكوادور واليابان وحامل اللقب آخر نسختين تشيلي.

وتعول جماهير الـ(لا سيليستي) على مدافع وقائد الفريق دييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يُعد من اللاعبين أصحاب الخبرات في منتخب أوروجواي، نظرا لتجربته المميزة في أوروبا مع الروخيبلانكوس، والتي انتهت بنهاية الموسم الماضي، حيث من المتوقع أن ينضم لصفوف إنتر ميلان.

وعاش جودين فترة مميزة مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه للروخيبلانكوس قادما من فياريال في صيف 2010، وتوج معهم بالعديد من الألقاب أهمها الليجا وكأس الملك والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

وبدأ جودين مسيرته مع منتخب أوروجواي في 26 أكتوبر 2005، بعمر الـ19 عاما، حتى وصل حاليا لقيادة الفريق، وأبرز إنجازاته التتويج بكوبا أمريكا 2011، واحتلال المركز الرابع في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وهو أكثر لاعب يرتدي قميص (لا سيليستي) في التاريخ برصيد 127 مباراة.

يُذكر أن جودين يُلقب بالـ(فرعون) ورغم أن هذا اللقب يُطلق على اللاعبين المصريين أو أصحاب الجذور المصرية، لكن اللاعب كشف أن السبب في هذه التسمية هو هدفه الذي سجله في شباك مصر في مباراة ودية في الإسكندرية عام 2006، ومن بعدها والتصق به هذا اللقب، وانتهت تلك المباراة بفوز (لا سيليستي) بهدفين دون رد.

وأفادت تقارير صحفية أوروجوايانية، بأن السبب الآخر لتلقيب جودين بالفرعون، هو أن ملامح وجهه تشبه الفراعنة وخاصة توت عنخ آمون.

وشارك جودين لأول مرة في مسيرته في بطولة كوبا أمريكا عام 2007، والتي أقيمت في فنزويلا، حيث شارك في 3 مباريات، في البطولة التي احتل فيها منتخب بلاده المركز الرابع، عقب الخسارة بنتيجة (3-1) ضد المكسيك في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتوج جودين بلقب كوبا أمريكا مع (لا سيليستي) في نسخة 2011، والتي أقيمت في الأرجنتين، حيث لم يُشارك طوال البطولة سوى في دقيقتين في المباراة النهائية ضد باراجواي التي فاز بها منتخب بلاده بثلاثية نظيفة.

ولأول مرة كقائد لمنتخب أوروجواي شارك جودين في نسخة 2015، التي أقيمت في تشيلي، وشارك في 3 مباريات، وغاب عن مباراة للإيقاف، وودع (لا سيليستي) البطولة من ربع النهائي على يد تشيلي بهدف دون رد.

وفي آخر نسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2016، شارك جودين في 3 مباريات، وسجل هدفا في المباراة الافتتاحية ضد المكسيك وهو هدفه الوحيد على مدار مشاركاته في البطولة، لكن منتخب بلاده ودع مُبكرا من دور المجموعات.

وكانت هذه النسخة هي المئوية للبطولة، وتواجد (لا سيليستي) في المجموعة الثالثة برفقة المكسيك، وفنزويلا وجامايكا، واحتل جودين ورفاقه المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، بانتصار وحيد على جامايكا وهزيمتين ضد المكسيك وفنزويلا.