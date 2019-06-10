حافظ بوسطن بروينز على آماله في نيل لقب دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بفوزه 5-1 على سانت لويز بلوز في سلسلة نهائي البطولة ليخوض الفريقان مباراة سابعة فاصلة لحسم اللقب.

وانتصر بروينز بفضل أهداف براد مارتشاند وبراندون كارلو وكارسون كولمان وديفيد باسترانك وزدينو تشارا ليتعادل الفريقان 3-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وقال توكا راسك حارس بروينز الذي أنقذ 28 تسديدة وحقق فوزه ال 50 في الأدوار الإقصائية (أردنا أن ندافع بقوة وأن نغتنم كل فرصة متاحة واعتقد أننا قمنا بعمل جيد).

ويستضيف بروينز مباراة الحسم يوم الأربعاء ويسعى لأن يكون تاسع فريق في تاريخ البطولة يتوج باللقب بعد التأخر 3-2 في النهائي.

ويحلم بلوز بتحقيق لقبه الأول وإنهاء أطول انتظار بتاريخ البطولة الممتد خلال 51 موسما.