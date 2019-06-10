  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255173 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
بروينز يفرض مباراة سابعة لحسم لقب دوري هوكي الجليد

بروينز يفرض مباراة سابعة لحسم لقب دوري هوكي الجليد

حافظ بوسطن بروينز على آماله في نيل لقب دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بفوزه 5-1 على سانت لويز بلوز في سلسلة نهائي البطولة ليخوض الفريقان مباراة سابعة فاصلة لحسم اللقب.

وانتصر بروينز بفضل أهداف براد مارتشاند وبراندون كارلو وكارسون كولمان وديفيد باسترانك وزدينو تشارا ليتعادل الفريقان 3-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وقال توكا راسك حارس بروينز الذي أنقذ 28 تسديدة وحقق فوزه ال 50 في الأدوار الإقصائية (أردنا أن ندافع بقوة وأن نغتنم كل فرصة متاحة واعتقد أننا قمنا بعمل جيد).

ويستضيف بروينز مباراة الحسم يوم الأربعاء ويسعى لأن يكون تاسع فريق في تاريخ البطولة يتوج باللقب بعد التأخر 3-2 في النهائي.

ويحلم بلوز بتحقيق لقبه الأول وإنهاء أطول انتظار بتاريخ البطولة الممتد خلال 51 موسما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/5781 sec