قال فيراري إنه يعتزم تقديم طعن على عقوبة زمنية كلفت سيباستيان فيتل خسارة سباق جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد.

واعتبر فيراري أن فيتل هو (الفائز الحقيقي) بالسباق وأن المراقبين (سرقوا) الفوز من السائق الألماني.

وعبر فيتل خط النهاية في المركز الأول لكنه عوقب بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة على الحلبة بعد الخروج عن المسار.

ومع تعرضه للضغط من لويس هاميلتون سائق مرسيدس خرج فيتل عن المسار في اللفة 48 وعندما عاد كان أمام السائق البريطاني الذي اضطر للخروج عن مسار الحلبة.

وعبر هاميلتون خط النهاية في المركز الثاني لكنه فاز بالسباق بسبب هذه العقوبة.

وقال فيتل بطل العالم أربع مرات غاضبا عبر دائرة الاتصال مع فريقه (إنهم يسرقون الفوز مني).

وأضاف (لا لا لا. حقا يجب أن تكون أعمى تماما لكي تجعلني أتركه يتجاوزني ولا اسيطر على السيارة. أين من المفترض أن أذهب)؟وأمام فيراري 96 ساعة لجمع أدلة حيوية ولحسم قرار التقدم بطعن.

وقال فيتل لمحطة سكاي سبورتس (هذا النوع من القرارات لا يجعل رياضتنا شعبية. أليس كذلك)؟

(يريد الناس مشاهدتنا في السباقات وأتمنى أن يستعيد الناس الشغف بالرياضة ومن المؤسف اتخاذ هذه القرارات الهزلية).

واعتبر ماتيا بينوتو رئيس فيراري فيتل (الفائز الحقيقي بالسباق).

وقال (اذا نظرت إلى المدرجات اعتقد أن كل المشجعين يعتقدون أن سيباستيان لم يفعل شيئا خاطئا ولم يتعامل بنية سيئة. ظل متصدرا واجتاز خط النهاية أولا وبالنسبة لنا هو الفائز الحقيقي).

وتابع (نحن انتصرنا اليوم واعتقد بكل أمانة أننا كنا الأسرع في الحلبة وهذا هو المهم).