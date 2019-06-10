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رقم الخبر: 255171 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: محليات  
ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خطيرة للغاية

ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خطيرة للغاية

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن امريكا أعلنت الحرب الاقتصادية على إيران، وأن هذه الحرب خطيرة للغاية على المنطقة والعالم والنظام الدولي.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألماني اليوم الاثنين رحب ظريف، بصديقه القديم، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس والوفد المرافق له، وقال: أجرينا اليوم، محادثات جادة للغاية وصريحة ومطولة مع الوفد الألماني.
وتابع: إيران وألمانيا والاتحاد الأوروبي لديهم هدف مشترك وهو الحفاظ على الاتفاق النووي، ومنع التوترات والصراعات في المنطقة، وتمتع الشعب الإيراني بفوائد الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية، ان امريكا أعلنت الحرب الاقتصادية ضد إيران وهذه الحرب خطيرة للغاية على المنطقة والعالم والنظام الدولي، معلنا أن الإجراءات التي اتخذتها امريكا بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تستهدف الشعب الإيراني الذي كان من المفترض أن يستفيد أكثر من أي شخص آخر من الاتفاق النووي.
وأكد ظريف: لقد أثبتت إيران التزامها بتعهداتها، وقد أثبت 15 تقريرا من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه القضية.
وصرح، إن إيران ملزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني بنفس قدر التزاماتها، أحدى هذه الحقوق هي ما تم الاعتراف به في المادة 36 من الاتفاق النووي .
واشار وزير الخارجية إلى إن الإجراءات الإيرانية الجديدة تتوافق تماما مع الحقوق المعترف بها في المادة 36، و اننا مستعدون لمواصلة او وقف اجراءاتنا (في اطار البند 36 من الاتفاق النووي) حسب الاجراءات التي يقوم بها الطرف الاخر في الاتفاق النووي.
وقال ظريف : نأمل أن تثمر جهود أصدقائنا في ألمانيا وشركائنا الآخرين في 1 + 4 من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، ونحن نتعاون معهم أيضا لتثمر هذه الجهود، مشيرا إلى أن الفرصة سنحت اليوم لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعبير عن آرائنا بشكل صريح.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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