واصل النجم الإسباني رافائيل نادال كتابة التاريخ، بالتتويج بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 في مسيرته، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية الأحد على النمساوي دومينيك ثيم، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(5-7) و(6-1) و(6-1).

ودخل ثيم المباراة بقوة ووضع نادال تحت ضغطا كبيرا في بداية المجموعة من خلال الضربات القوية سواء بالفورهاند أو الباكهاند، ونجح في كسر إرسال الإسباني والتقدم بنتيجة 3-2، إلا أن نادال تمكن من الفوز بعدها 4 أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى لصالحه.

وحاول ثيم القتال أمام نادال في المجموعة الثانية، وقدم مجهودا كبيرا وحسم المجموعة بالفعل بنتيجة 7-5، قبل أن ينخفض مستواه بشدة في المجموعة الثالثة والتي لم يفز خلالها سوى بـ7 نقاط فقط مقابل 24 نقطة لنادال.

وبدأ نادال المجموعة الرابعة بقوة وتحصل على كسر إرسال مبكر، وحاول ثيم رد الكسر إلا أنه فشل في تحقيق ذلك، ليواصل الإسباني فرض هيمنته ويحسم المجموعة والمباراة لصالحه.