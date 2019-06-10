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رقم الخبر: 255169 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 13:55 الاقسام: سياسة  
الحرس الثوري نفذ آلاف المشاريع في كردستان في مجال مكافحة الفقر

الحرس الثوري نفذ آلاف المشاريع في كردستان في مجال مكافحة الفقر

صرح قائد الحرس الثوري في محافظة كردستان /غرب ايران/ العميد محمد حسين رجبي، إن الحرس الثوري نفذ آلاف المشاريع في المحافظة لمكافحة الفقر كما إن ارساء الامن المستدام تمثل المهمة الاولى للحرس الثوري.

وقال رجبي، في ملتقى تكريم شهداء مدينة سنندج، إن الخطوات الاساسية التي انجزها الحرس الثوري في المحافظة تتمثل بتحسين الهيكلية والقدرات القتالية والكوادر الانسانية.

واضاف: إن قائد الثورة قد أكد، خلال زيارته للمحافظة في عام 2009 على ارساء الامن في كردستان على أرفع المستويات.

وتابع: إن ارساء الامن يعد أولوية للجيش والحرس الثوري والشرطة فضلا عن إن الحرس الثوري أنجز عدة خطوات إعمارية ترمي لتحسين الرفاهية لاهالي المحافظة.

ونوه الى أن الحرس الثوري نفذ مشاريع إعمارية في المحافظة تهدف الى مكافحة الفقر والبطالة منها 7000 مشروع خلال الاعوام السبعة الماضية.

ولفت الى ان الحرس الثوري يخطط لتنفيذ 1200 مشروع جديد لمكافحة الفقر والبطالة في المحافظة وقد تم التمهيد لوضعها حيز التنفيذ.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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