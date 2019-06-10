اندلعت ثلاثة حرائق، الأحد، في تجمع أشكول الاستيطاني المحاذي لجنوب قطاع غزة بفعل بالونات العودة المحملة بشعلات حارقة.

ووفق موقع 0404 العبري؛ فإن الحرائق اندلعت بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وواصلت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام الماضية نقل أنباء عن اشتعال حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات العودة الحارقة التي يطلقها الشباب الثائر بغزة.

وحسب القناة الـ 13 العبرية؛ فإن 47 حريقاً اندلعت في التجمعات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة" (حتى الجمعة الماضية)، بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار مع الفصائل بالقطاع.

وعادت البالونات الحارقة التي يُطلقها الشباب الثائر في غزة إلى السقوط على الأراضي الزراعية بمستوطنات "غلاف غزة" بعد توقفها خلال الأسابيع الماضية بموجب تفاهمات التهدئة.

وتشير التقديرات إلى أن عودة البالونات جاءت بسبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي توصل إليها مع فصائل المقاومة برعاية مصرية نهاية مارس/ آذار الماضي، وجددت بعد عدوان اليومين مطلع مايو/أيار الماضي.

واستخدم شبانٌ طائرات ورقية وبالونات؛ وسيلةً لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات "الغلاف" ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي، وردًّا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية.