جمال الطبيعة في قرية "نوخان" في محافظة كرمانشاه تقع قرية نوخان في مقاطعة روانسر التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) وتتمتع بطبيعة خلابة وجو منعش.