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رقم الخبر: 255164 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:33 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة

إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدةإزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدةإزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدةإزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدةإزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
إزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدةإزاحة الستار عن منظومة دفاع جوي ايرانية جديدة
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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