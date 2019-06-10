هايكو ماس، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية، للقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتمع بنظيره الإيراني في مقر وزارة الخارجية الإيرانية قبل ظهر اليوم.

من المقرر أن يشارك ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عقب المحادثات الثنائية، للإجابة على أسئلة الصحفيين.

بالإضافة إلى لقاء الدكتور ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الألماني أيضا مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في البلاد، بما في ذلك حجة الإسلام حسن روحاني رئيس الجمهورية.

ومن المقرر ان يبحث هايكو ماس خلال زيارته لطهران، بالإضافة إلى مستجدات العلاقات بين إيران وألمانيا ، عن آخر التطورات بشان الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية والدولية.