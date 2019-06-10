  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255163 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: محليات  
محادثات وزيري الخارجية الإيراني والألماني في طهران

محادثات وزيري الخارجية الإيراني والألماني في طهران

التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين .
هايكو ماس، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية، للقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتمع بنظيره الإيراني في مقر وزارة الخارجية الإيرانية قبل ظهر اليوم.
من المقرر أن يشارك ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عقب المحادثات الثنائية،  للإجابة على أسئلة الصحفيين.
بالإضافة إلى لقاء الدكتور ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الألماني أيضا مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في البلاد، بما في ذلك حجة الإسلام حسن روحاني رئيس الجمهورية.
ومن المقرر ان يبحث هايكو ماس خلال زيارته لطهران، بالإضافة إلى مستجدات العلاقات بين إيران وألمانيا ، عن آخر التطورات بشان الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية والدولية.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7913 sec