  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255162 تاريخ النشر: حزيران 10, 2019 الوقت: 14:36 الاقسام: محليات  
ظريف: إيران لا تتخوف أبداً من الحوار مع الدول الصديقة

ظريف: إيران لا تتخوف أبداً من الحوار مع الدول الصديقة

قال وزير الخارجية الإيراني : نحن لا نشعر بالقلق أبدا بشأن الحوار مع الدول الصديقة والدول التي تربطنا علاقات معها.
وأوضح محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، في شرح تقييمه للمستقبل السياسي للبلاد في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي وزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران: إن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية هو استمرار السياسة الحكيمة والمنطقية للجمهورية الإسلامية.
واضاف وزير الخارجية : لا نشعر بالقلق أبدا بشأن الحوار مع الدول الصديقة والدول التي تربطنا علاقات معها، وعلى هذا الاساس سنتحدث مع المسؤولين في اليابان.
وأضاف ظريف : في المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني سنبين الحقائق، وسنوضح، كيف يمكن للمجتمع الدولي المضي قدما لحماية إنجازات الاتفاق النووي.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/1697 sec