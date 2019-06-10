  • الإثنين ٦ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255128 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 20:28 الاقسام: محليات  
تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران ومسقط

تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران ومسقط

تم تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران ومسقط اليوم الاحد بحضور السفير الايراني في عمان محمد رضا نوري شاهرودي وكبار مسؤولين منظمة الطيران العمانية والمدير التنفيذي لشركة "سلام اير".

وقال نوري شاهرودي، في تصريح أدلى به خلال مراسم بدء تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، إن تسيير هذه الرحلات الجوية في مثل هذه الظروف يدلل على متانة أواصر الصداقة بين ايران وعمان.
واضاف: إن نفوس ايران تربو على 83 مليون نسمة ولدى البلاد طاقات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والطبية مايمنح الفرصة لكلا الشعبين لاستخدام رحلات شركة "سلام اير" الهادفة الى توطيد العلاقات بين شعبي البلدين.
واشاد بمدير شركة "سلام اير" الذي ساهم في تسيير الرحلات الجوية بين طهران ومسقط.
يشار الى ان هذه الشركة بدأت بتسيير ثلاث رحلات جوية بين البلدين والتي ستكون في ايام الاحد والثلاثاء والخميس.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2963 sec