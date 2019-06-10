*إفشال زحف واسع لقوات العدوان في نجران.. ومقتل العديد منهم

نفذ سلاح الجو المسير اليمني الأحد، عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف" 2 K " على مطار جيزان الدولي جنوب السعودية.

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير أن الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن مضيفا أن عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.

وأشار المصدر إلى أن هذه الهجمات تأتي بعد أن حولت دول العدوان المطار إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن.

ونفذ سلاح الجو المسير في 26 مايو/أيار الماضي هجوماً بطائرة قاصف 2 K مستهدفا مرابض الطائرات الحربية في المطار نفسه.

إلى ذلك أطلقت صاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء السبت، صاروخ نوع "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة العدوان بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ "زلزال1" تجمعات للمرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل وحققت إصابة مباشرة.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت في وقت سابق، صاروخ "زلزال1" على تجمع للمرتزقة في مديرية المتون وحققت إصابات مباشرة.

يذكر أن المجاهدين نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في منطقة صفر الحنايا بذات الجبهة، أسفرت عن تكبيد المرتزقة خسائر في الأفراد والعتاد.

بموازاة ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، الأحد، في كمين لوحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن عبوة ناسفة انفجرت بمجموعة من المنافقين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما تصدى الجيش واللجان الشعبية، الأحد، لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي في نجران وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد والآليات.

وأوضح مصدر عسكري أن المجاهدين تصدوا لزحف واسع للمرتزقة من ثلاث مسارات في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء بنجران. وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلية عسكرية خلال صد الزحف.

كذلك قتل 4 من المرتزقة وجرح 6 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في صحراء الأجاشر.

وكانت صاروخية الجيش واللجان أطلقت، السبت، صاروخين من نوع زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة غرب السديس ما أدى إلى مصرع جرح عدد منهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا مساء السبت، هجوما مباغتا على مواقع للعدو شرق جبل النار بمحور جيزان وكبدوهم خسائر فادحة.

وأكد مصدر عسكري مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية على مواقعهم شرق جبل النار بمحور جيزان. وأوضح المصدر أن طيران العدوان فشل في إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية شرق جبل النار.

وكان الجيش واللجان قد تمكنوا في وقت سابق السبت من السيطرة على مواقع للمرتزقة قبالة جبل قيس بعملية هجومية واسعة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.