تشهد جبهات القتال في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية، معارك طاحنة لم تتوقف منذ ثلاثة أيام، وتمكن الجيش خلالها من سحق مئات الإرهابيين بينهم انتحاري شيشاني استعمله تنظيم "جبهة النصرة" على محور بلدة الجلمة.

ونقلت شبكة "سبوتنيك" الروسية في حماة عن مصدر عسكري سوري قوله إن قوات الجيش تمكنت الأحد من إحباط محاولة هجوم واسعة نفذها مسلحو هيئة "تحرير الشام" وتنظيمات أخرى متحالفة معها باتجاه محور بلدة الجلمة حيث نفذت وحدات الجيش كمينا محكما أخلت من خلاله بعض نقاطها في المنطقة ثم شنت هجوما معاكسا سحقت من خلاله عشرات الإرهابيين الذين تقدموا عبر هذا المحور وأعادت سيطرتها على كامل النقاط وتمكنت من إحصاء جثث أكثر من 30 مسلحا.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تفجير عربة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى هدفها على محور بلدة الجلمة بحوالي 2 كم، في وقت أكدت فيه مصادر محلية بريف حماة الشمالي أن الانتحاري الذي كان يقود العربة المفخخة يدعى (أبو الدرداء الشيشاني) وهو أحد مسلحي الحزب "الإسلامي التركستاني".

وأكد المصدر العسكري أن قوات الجيش السوري تمكنت من إعادة تأمين محيط بلدتي الحماميات وكرناز بعد اشتباكات مع المسلحين دامت أكثر من ٢٤ ساعة وأنه تم تحصين كامل مواقع الجيش في المنطقة حيث بلغ عدد قتلى المسلحين على محور كرناز الحماميات أكثر من ١٠٠ قتيل، في وقت لا تزال جبهتا تل الملح والجبين تشهدان اشتباكات عنيفة لليوم الثالث على التوالي وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف تنفذه وحدات الجيش باتجاه مواقع المسلحين في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في خان شيخون واللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين وكفرنبل وترملا وحاس بريفي إدلب وحماة وتمكن من تدمير عدة آليات كانت متجه لمؤازرة التنظيمات الإرهابية المسلحة على جبهة ريف حماة الشمالي.

غلى ذلك أفاد مراسل سانا في دمشق نقلا عن مصدر عسكري بأن الجيش السوري أستعاد سيطرته على بلدة تل ملح في ريف حماة، ويتابع تقدمه على عدة محاور.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من فصائل المعارضة المسلحة بأن الأخيرة فتحت محور عمليات جديدا ضد القوات الحكومية في ريف حماة الشمالي والغربي وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق "استراتيجية" في ريف حماة الشمالي وهي: الجبين، تل ملح، مدرسة الضهرة وكفرهود.

وفي سياق غير متصل أعاد مجلس الشعب السوري (البرلمان) انتخاب رئيسه حمودة الصباغ رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بالتزكية.

وذكرت صحيفة الوطن في قناتها على التليغرام أن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية أيضاً، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.

ويتألف مكتب المجلس من أميني السر، إضافة إلى مراقبين، ويشغل موقع نائبا السر كل من: النائب رامي الصالح، نائباً أول، وخالد العبود نائباً ثانيا.أما المراقبان فهما: النائب عاطف الزيبق مراقباً أول، والنائب سناء أبو زيد مراقباً ثانيا.

*مقتل وإصابة 6 جنود أتراك في هجوم شمال سوريا

من جهة اخرى قتل جندي تركي، وأصيب 5 آخرين، الأحد، في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على قاعدة عسكرية تركية شمال سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لوحدات حماية الشعب المتواجدة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون "عفرين" "، مشيرا إلى أنه "تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا.

وذكر قطاي، لمحطة "كانال 7 الإذاعية"، "الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد (تل رفعت)، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا".

وأضاف "نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين شنهما متشددون أكراد، مضيفة أن الجيش رد على الهجوم.

ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب.

وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا والجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.